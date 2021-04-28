Прогуливающегося лося заметили на железнодорожном вокзале в Волхове

Прогуливающегося лося заметили на железнодорожном вокзале в Волхове
Лось в спокойном темпе перешагивал рельсы и шпалы. Фото: скриншот "Подслушано Волхов"

По железной дороге на вокзале в Волховском районе Ленобласти бегал лось. На животное смотрели отовсюду много людей, но они решили не пугать его.

Сохатого заметили в среду, 28 апреля, на ж/д станции Волховстрой-1. Видеозапись с животным опубликовали в сообществе «Подслушано Волхов» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как лось бегает по железнодорожным путям. Пользователи предположили, что он заблудился.

В группе подписчики предположили, что животному надо помочь выбраться с железной дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга поймали молодого лося для переправки в лес.

волхов ж/д лось


 

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