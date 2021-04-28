Прогуливающегося лося заметили на железнодорожном вокзале в Волхове

По железной дороге на вокзале в Волховском районе Ленобласти бегал лось. На животное смотрели отовсюду много людей, но они решили не пугать его.
Сохатого заметили в среду, 28 апреля, на ж/д станции Волховстрой-1. Видеозапись с животным опубликовали в сообществе «Подслушано Волхов» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как лось бегает по железнодорожным путям. Пользователи предположили, что он заблудился.
В группе подписчики предположили, что животному надо помочь выбраться с железной дороги.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга поймали молодого лося для переправки в лес.