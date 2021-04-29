Более половины работников в России хотят переучиться после пандемии

Больше всего получением новых навыков интересуются те, кто находится в начале или середине карьеры. Фото: pixabay

Больше всего получением новых навыков интересуются те, кто находится в начале или середине карьеры. Фото: pixabay

Более половины россиян на фоне развития технологий в пандемию заявили о готовности переучиться на новую или смежную специальность.

Об этом говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru. Во всем мире больше двух третей работников готовы выучиться на новую специальность, а в России их насчитывается 56%. Больше всего получением новых навыков интересуются те, кто находится в начале или середине карьеры.

Авторы исследования отмечают, что почти в каждой отрасли сотрудники начал беспокоиться, что могут остаться без работы из-за развития технологий. Связанные с автоматизацией опасения увеличились у 31,5% россиян. Особенно обеспокоены работники финансовых учреждений, страховых или телекоммуникационных компаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработица в Петербурге вдвое ниже, чем в среднем по России.