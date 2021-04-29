В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще почти 23 тысячи человек

В Санкт-Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки были проведены 22 902 теста на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонил 13 271 петербуржец. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID.