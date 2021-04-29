Коронавирусом в Петербурге заболели еще свыше 720 человек

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли более 720 новых зараженных.

По информации на утро четверга, 29 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил 723 человека. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 414 299 человек. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 28 460 пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1840 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 612 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID.