Коронавирусом в Петербурге заболели еще свыше 720 человек

Коронавирусом в Петербурге заболели еще свыше 720 человек
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли более 720 новых зараженных.

По информации на утро четверга, 29 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил 723 человека. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 414 299 человек. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 28 460 пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1840 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 612 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID.

новости СПб оперштаб смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Индия обновила антирекорд по числу новых случаев COVID
Водителя бензовоза, сливавшего нефтепродукты в Петро-Славянке, задержали
Турция закупила у России вакцину от ковида «Спутник V»
Автомобиль сбил самокатчика на Выборгском набережной
В Петербург привезли семь тысяч доз «ЭпиВакКороны»: что известно о вакцине
Петербургский архитектор предложил «закопать» Неву под землю
В ночь на 30 апреля в Петербурге разведут Гренадерский мост
Петербуржцы смогут посетить станцию метро «Зенит» 2 мая