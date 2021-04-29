На сайтах российских банков нашли опасную уязвимость

На сайтах российских банков нашли опасную уязвимость
На 27 банковских сайтах выявили открытый редирект. Фото: unsplash

Аналитики нашли на сайтах 27 российских банков опасную уязвимость, с помощью которой мошенники могут завладеть личными данными клиентов.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании StopPhish, специалисты проверили более 350 сайтов, и на 27 из них выявили открытый редирект, то есть злоумышленники с помощью манипуляций с URL-адресом могут перенаправить клиентов на мошеннические ресурсы. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач заявил, что вероятность перехода пользователя на сторонний сайт составляет 80%, после чего его данные могут оказаться у мошенников.

Такая система существует более 10 лет, но шанс того, что ей смогут воспользоваться злоумышленники, зависит от конкретной системы управления сайтом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сбербанке заверили, что нельзя украсть деньги со счета с помощью записи их голоса.

банк мошенники редирект сайты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На сайтах российских банков нашли опасную уязвимость
Автомобилистам объяснили, что нельзя делать при ДТП
Стало известно, на какие болезни указывает изменение ногтей
Более половины работников в России хотят переучиться после пандемии
Врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID
Второй самолет МЧС России с медоборудованием прибыл в Индию
Стрельба у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения ...
«Петергоф» показал апрельские заснеженные фонтаны