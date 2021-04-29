В Лужском районе пылал заброшенный дом

В Лужском районе пылал заброшенный дом
Справиться с огнем удалось к 2:15. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 29 апреля в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 1:23. Жители поселка Осьмино сообщили о горящем заброшенном доме.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Нежилой дом горел на площади восемь квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Справиться с огнем удалось к 2:15. Сведений о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом. Сообщается, что для устранения пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций две единицы техники и девять спасателей.

Лужский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы отправятся под суд за хищение более 400 млн рублей
В Германии оценили перспективы «Северного потока — 2»
Ленобласть определит лучшие волонтерские проекты
Петербуржцы в апреле на 132% подняли спрос на услуги по благоустройству ...
У петербургского предпринимателя угнали внедорожник за 2 млн рублей
Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД
Со светского мероприятия Дмитрий Дибров уехал в Боткинскую больницу