В Лужском районе пылал заброшенный дом

Справиться с огнем удалось к 2:15. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Справиться с огнем удалось к 2:15. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 29 апреля в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 1:23. Жители поселка Осьмино сообщили о горящем заброшенном доме.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Нежилой дом горел на площади восемь квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Справиться с огнем удалось к 2:15. Сведений о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом. Сообщается, что для устранения пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций две единицы техники и девять спасателей.