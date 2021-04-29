Петербургский фотограф запечатлел полет пустельги

Пустельгу можно встретить не только в Приморском районе. Фото: Антон Кубышкин

Пустельгу можно встретить не только в Приморском районе. Фото: Антон Кубышкин

Петербургский фотограф Антон Кубышкин показал полет редкой птицы в Приморском районе Петербурга.

Фото опубликованы в группе «Птицы СПб и России».

«Прошлогоднее потомство подросло. Птиц стало больше, но как их посчитать, пока не представляю — летают далеко и долго. Всё идёт к новой популяции этих удивительных и небольших хищников в Приморском районе», — рассказал Антон Кубышкин.

Пустельгу можно встретить не только в Приморском районе, но и на юге города.

Обыкновенная пустельга является представителем семейства соколиные. Занесена в петербургскую Красную книгу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сроки возвращения зависят от погодных условий, таяния снега и ледовой обстановки на водоемах. Первыми в город вернулись скворцы, они начали появляться на улицах в марте. Позже объявляются грачи, трясогузки, зяблики, крапивники и другие.