В Выборге могут закрыть Крепостную улицу для автомобилей

В Выборге местная администрация обсуждает вопрос закрытия Крепостной улицы для машин, чтобы сделать ее полностью пешеходной для жителей и туристов.

Выборгские власти решают вопрос о закрытии автомобильного движения на Крепостной улице, чтобы горожане и гости города могли свободно прогуливаться по мощеной дороге. Администрация уже начала прорабатывать план этого процесса.

На пешеходной Крепостной улице предлагают разместить летние террасы у всех кафе и баров, установить урны, сделать поблизости парковку, установить кабинки биотуалетов.

Однако полностью улицу перекрывать не будут — исключением станет служебный транспорт, которому заезд на Крепостную потребуется для погрузки и разгрузки товаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на майские праздники из Петербурга в Выборг запустят дополнительные «Ласточки».