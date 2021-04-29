Пострадавшая при теракте в метро Петербурга отсудила у метрополитена 1,5 млн рублей

Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Суд взыскал с ГУП «Петербургский метрополитен» компенсацию морального вреда в пользу петербурженки, пострадавшей при теракте в метро 2017 года.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Во время взрыва истец находилась в поезде и получила тяжелые травмы. Она провела в больнице почти 10 месяцев и вскоре получила инвалидность. Женщина просила взыскать с метрополитена 10 млн рублей за моральный вред.

Представитель метрополитена просила отказать в удовлетворении иска, указав, что руководство подземки не является причинителем вреда петербурженке.

Суд установил, что метрополитен уже выплатил петербурженке 2 млн рублей, но речь шла о компенсации за причинение вреда здоровью. Ответчик не предоставил доказательств, что полностью обеспечил безопасную перевозку пассажиров.

В связи с этим суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу 1,5 млн рублей. Метрополитен не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Напомним, 3 апреля 2017 года террорист-смертник оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания», которую успели обезвредить. Вторую он взорвал в вагоне, когда поезд ехал в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что траурная церемония в память жертв теракта в метро прошла в Петербурге.