Пострадавшая при теракте в метро Петербурга отсудила у метрополитена 1,5 млн рублей

Суд взыскал с ГУП «Петербургский метрополитен» компенсацию морального вреда в пользу петербурженки, пострадавшей при теракте в метро 2017 года.
Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Во время взрыва истец находилась в поезде и получила тяжелые травмы. Она провела в больнице почти 10 месяцев и вскоре получила инвалидность. Женщина просила взыскать с метрополитена 10 млн рублей за моральный вред.
Представитель метрополитена просила отказать в удовлетворении иска, указав, что руководство подземки не является причинителем вреда петербурженке.
Суд установил, что метрополитен уже выплатил петербурженке 2 млн рублей, но речь шла о компенсации за причинение вреда здоровью. Ответчик не предоставил доказательств, что полностью обеспечил безопасную перевозку пассажиров.
В связи с этим суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу 1,5 млн рублей. Метрополитен не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.
Напомним, 3 апреля 2017 года террорист-смертник оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания», которую успели обезвредить. Вторую он взорвал в вагоне, когда поезд ехал в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что траурная церемония в память жертв теракта в метро прошла в Петербурге.