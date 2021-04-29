В Парголово 18-летний житель попытался выманить у пенсионера 800 тысяч

Полицейские задержали 18-летнего жителя Парголово, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении пожилого петербуржца.

Преступный инцидент произошел 24 апреля. В отдел полиции обратился 91-летний житель Василеостровского района. Он рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил о том, что его сын якобы стал участником ДТП и для оказания помощи пострадавшей стороне необходимо 800 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, взволнованный пенсионер передал «полицейскому» накопленные 95 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 28 апреля у дома 25 на Заречной улице задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Парголово, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники обманули профессора Петербургского ГМТУ почти на 2 млн рублей.