В Парголово 18-летний житель попытался выманить у пенсионера 800 тысяч

В Парголово 18-летний житель попытался выманить у пенсионера 800 тысяч
Молодого человека задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские задержали 18-летнего жителя Парголово, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении пожилого петербуржца.

Преступный инцидент произошел 24 апреля. В отдел полиции обратился 91-летний житель Василеостровского района. Он рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил о том, что его сын якобы стал участником ДТП и для оказания помощи пострадавшей стороне необходимо 800 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, взволнованный пенсионер передал «полицейскому» накопленные 95 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 28 апреля у дома 25 на Заречной улице задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Парголово, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники обманули профессора Петербургского ГМТУ почти на 2 млн рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание мошенничество


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не планируют ограничивать вход на набережные во время салюта 9 мая
Индия обновила антирекорд по числу новых случаев COVID
Водителя бензовоза, сливавшего нефтепродукты в Петро-Славянке, задержали
Турция закупила у России вакцину от ковида «Спутник V»
Автомобиль сбил самокатчика на Выборгском набережной
В Петербург привезли семь тысяч доз «ЭпиВакКороны»: что известно о вакцине
Петербургский архитектор предложил «закопать» Неву под землю
В ночь на 30 апреля в Петербурге разведут Гренадерский мост