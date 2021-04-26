Мошенники обманули профессора Петербургского ГМТУ почти на 2 млн рублей

Полиция открыла уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал пожилой профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 25 апреля в полицию обратился 72-летний мужчина с Гаванской улицы. Он заявил, что двумя днями ранее ему позвонил неизвестный и представился менеджером банка «ВТБ». Злоумышленник заявил, что кто-то перевел накопления мужчины на другой счет. Профессор ответил, что ничего не переводил, тогда мошенники заверил его, что для сохранения сбережений нужно перевести средства на «страховой счет».

Доверчивый петербуржец поверил мошенникам и перевел 1,9 млн рублей на указанные ими четыре счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники обманывают жителей Петербурга, притворяясь их близкими, попавшими в беду.