Глава минюста Чехии заявила о существовании более двух версий взрывов во Врбетице

Глава минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что существует более двух версий взрывов во Врбетице в 2014 году.

«У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ», — цитирует ее издание Novinky.

Она отметила, что есть еще третья возможная версия расследования.

Подробности она не стала уточнять, сославшись на секретность.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил о том, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.