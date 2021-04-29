Эксперт рассказал о том, как избавиться от надоедливого борщевика

Эксперт рассказал о том, как избавиться от надоедливого борщевика
От борщевика можно избавиться. Фото: pixabay

Кандидат биологических наук Лилия Шипилина рассказала, что возможный способ победить в схватке с борщевиком это взяться за нее еще весной, в апреле или мае. Об этом она сообщила в беседе со «Sputnik».

В таком случае растение еще просто не успеет набрать силу и зацвести.

Так эксперт объяснила, что рвать борщевик надо тогда, когда он еще маленький. Когда он только-только оказался виден под снегом и его размер не более 10-15 сантиметров.

Однако, по мнению Шипилиной, на больших территориях победить борщевик лучше всего получится только с лопатой.

Отметил, что специалист объяснила о таком методе, который может просто выжечь борщевик. Процедура выполняется в раннем, в зачаточном состоянии, еще весной. Потому как большая вероятность, что может просто случиться пожар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цветы и домашние растения могут представлять большую опасность для собак.

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