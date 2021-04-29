В ночь на 30 апреля в Петербурге разведут Гренадерский мост

В ночь на 30 апреля в Петербурге разведут Гренадерский мост.

По Большой Невке в ночь на 30 апреля закрывается движение по Гренадерскому мосту в рамках графика разводки с 01:30 до 04:30, сообщили в пресс-службе «Мостотреста» в четверг, 29 апреля.

Остальные петербургские мосты в ночь на пятницу будут разводить по графику.

«В ночь на 30.04.2021 мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что один мост предстоящей ночью все-таки разведут — свои пролеты откроет Гренадерский мост, расположенный на Большой Невке. Водители не смогут по нему проехать с 01:30 до 04:30.