Почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные

В 26% компаний отметили, что их сотрудник не будут работать в эти дни. Фото: pixabay

В 26% компаний отметили, что их сотрудник не будут работать в эти дни. Фото: pixabay

Около 48% опрошенных работодателей заявили, что их компании будут работать в период нерабочих дней с 4 по 7 мая.

В основном такое решение принимали банки и производственные компании, где рабочий процесс является непрерывным.

В 26% компаний отметили, что их сотрудник не будут работать в эти дни. Кроме того, 26% работодателей пока еще не определились, как быть с длинными майскими выходными, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.

Среди компаний, которые в полном составе уйдут на майские каникулы, почти треть составляет малый бизнес, а в организациях, где штатная численность составляет 100 — 1 000 человек, будет работать 60%.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских.