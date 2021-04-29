В Приморском районе автобус с детьми попал в ДТП

В Приморском районе автобус с детьми попал в ДТП
Дорожный инцидент произошел утром 29 апреля. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса, в котором находились дети.

Дорожный инцидент произошел утром 29 апреля.

По предварительным данным, заказной автобус, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем марки KIA на пересечении Афонской и Поклоногрской улиц, сообщается в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Науки в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии проезд для трамваев оказался заблокирован.

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В Приморском районе автобус с детьми попал в ДТП