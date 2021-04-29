Биолог рассказал, где петербуржцы могут встретить проснувшихся гадюк

Гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты. Фото: скриншот телеканала "Санкт-Петербург"

Гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты. Фото: скриншот телеканала "Санкт-Петербург"

В Петербурге и Ленобласти проснулись гадюки. Биолог Павел Глазков рассказал, где можно повстречать ядовитых змей

По его словам, гадюки предпочитают селиться вдоль болот, на высоких прогретых участках. Там они могут устраиваться целыми компаниями.

Биолог отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что при встрече с человеком, змеи сами пытаются скрыться. Они отползают на безопасное расстояние и наблюдают за происходящим.

Эксперт также предупредил, что гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты. О нападении они обычно предупреждают громким шипением, но способны напасть и неожиданно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Выборгского района Петербурга заметили гадюку на детской площадке.