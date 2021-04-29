Майские праздники в Петербурге: кто уйдет на каникулы, а кому придется работать

В России приближаются длинные майские праздники. Ожидалось, что россияне получат в этом месяце только два дополнительных выходных, но, по указу президента, гулять можно будет десять дней. Впрочем, изменения коснутся не всех.

Напомним, что президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными.

В ведомстве считают, что такое решение поможет наладить эпидемиологическую ситуацию. Длинные выходные Роспотребнадзор россиянам рекомендовал проводить на даче, чтобы снизить число людей в общественном транспорте.

На дачи, судя по всему, смогут поехать не все.

«Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций», — говорится в тексте президентского указа.

Уже известно, что петербургские детские сады продолжат работу в дежурном режиме – родители, которые будут работать в майские праздники, смогут оставить детей воспитателям.

При этом, как сообщил комитет по образованию, с 4 по 7 мая петербургские школы и учреждения профессионального образования работать не будут. Последним днем занятий в школах и колледжах станет 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая.

«Работа учреждений дополнительного образования будет организована в соответствии с решениями руководителей данных учреждений и спецификой реализуемых программ», — уточнял комитет по образованию.

Вузы, по распоряжению Миноборнауки, также уйдут на десятидневные каникулы.

В Кремле уже ранее разъяснили, что указ о длинных майских праздниках не будет распространяться на предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что не знает о планах по продлению нерабочих дней 10 мая. Такие идеи обсуждают в СМИ. Кстати, ряд регионов уже объявил выходной и во вторник, 11 мая. На этот день выпадает Радоница. Решение принято в Пензенской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Саратовской области.