Ленобласть планирует подписать более 20 соглашений на ПМЭФ

Бизнесмены приедут на ПМЭФ со всего мира. Фото: pixabay

Бизнесмены приедут на ПМЭФ со всего мира. Фото: pixabay

Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 инвестиционных соглашений.

Подробности там пока не уточняются.

На стенде Ленобласти на ПМЭФ будут представлены промышленные, рекреационные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Петербургский международный экономический форум состоится с 2 по 5 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина. В санитарную зону включили помещения, где будет проходить пленарное заседание, а также протокольные помещения, которые будут заняты только один день.