Ленобласть планирует подписать более 20 соглашений на ПМЭФ

Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 инвестиционных соглашений.
Подробности там пока не уточняются.
На стенде Ленобласти на ПМЭФ будут представлены промышленные, рекреационные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Петербургский международный экономический форум состоится с 2 по 5 июня.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина. В санитарную зону включили помещения, где будет проходить пленарное заседание, а также протокольные помещения, которые будут заняты только один день.