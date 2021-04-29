Ленобласть планирует подписать более 20 соглашений на ПМЭФ

Ленобласть планирует подписать более 20 соглашений на ПМЭФ
Бизнесмены приедут на ПМЭФ со всего мира. Фото: pixabay

Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 инвестиционных соглашений.

Подробности там пока не уточняются.

На стенде Ленобласти на ПМЭФ будут представлены промышленные, рекреационные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Петербургский международный экономический форум состоится с 2 по 5 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина. В санитарную зону включили помещения, где будет проходить пленарное заседание, а также протокольные помещения, которые будут заняты только один день.

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