Женщину с перерезанным горлом и младенца спасли из квартиры на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга спасатели вытащили из квартиры окровавленную женщину с грудным ребенком.

Инцидент произошел в среду, 28 апреля, ранним утром в одном из домов на проспекте Ветеранов. Жительницу, которая была вся в крови, заметили прохожие.

Как сообщил РЕН.ТВ, прибывшие спасатели проникли в квартиру на первом этаже через окно и оказали необходимую помощь. Ребенок не пострадал.

По словам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии. Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что квартира, где она проживала, была разгромлена. Предположительно, у петербурженки случился нервный срыв.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели оперативно прибыли к пострадавшим в ДТП на «Коле». Они вытащили человека из разбитой машины.