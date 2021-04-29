Продюсеру, задержанному за развращение петербургской школьницы, избрали меру пресечения

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении режиссера и креативного продюсера частной киностудии Ивана Жербина. Он обвиняется в развратных действиях.

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчина признал вину.

Режиссер останется под арестом до 26 июня. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Известность Ивану Жербину ему принесли съемки короткометражных фильмов и музыкальных клипов.

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