Режиссер, актер, участник телешоу: громкие инциденты с развращением несовершеннолетних в Петербурге

Режиссер, актер, участник телешоу: громкие инциденты с развращением несовершеннолетних в Петербурге
Актер Струков не помнит мальчика, в развращении которого его подозревают. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Давно известный факт, что преступниками могут оказаться люди любого социального слоя и каких угодно профессий. Так, за последнее время в Петербурге раскрылись три инцидента с участием представителей медийной сферы, испытывавших неоднозначный интерес к несовершеннолетним.

В понедельник, 26 апреля, предпринимательница Северной столицы пришла в полицию с заявлением о домогательствах к её несовершеннолетней дочери. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина в социальных сетях требовал у 13-летней девочки обнаженные фотографии. Более того, он поделился собственными откровенными снимками.

На следующий день, 27 апреля, в рамках расследования уголовного дела был задержан подозреваемый — 35-летний режиссер рекламной студии. Он признался, что действительно испытывал интерес к ребенку. Теперь мужчина находится изоляторе временного содержания, ожидая избрания меры пресечения. Ему грозит реальный срок.

В январе правоохранители задержали петербургского актера Никиту Струкова, известного по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Его подозревают в преступной связи с 16-летним подростком из Архангельской области. В ходе расследования выяснилось, что 62-летний деятель культуры может быть причастен к еще одному аналогичному эпизоду.

В 2019 году, по версии следствия, жертвой противозаконного влечения Струкова мог стать студент колледжа. Эта информация легла в основу еще одного уголовного дела, возбужденного в отношении актера.

Следующий герой сюжета, строго говоря, не принадлежит к киношной или театральной среде, однако появлялся на федеральном канале. В декабре прошлого года суд города на Неве приговорил местного жителя Руслана Казанцева к 13 годам колонии строгого режима за педофилию. В 2018 году мужчина был участником популярного телешоу «Давай поженимся».

А летом 2019 года на него подала заявление в полицию мама 7-летней девочки. Дочь рассказала женщине, что их сосед по квартире в Новой Охте приглашал её и подруг к себе в комнату. Там Казанцев фотографировал детей и совершал с ними непристойные действия, пострадавшей в результате признали еще одну девочку — 12 лет. Кроме того, в ходе расследования в телефоне преступника нашли примерно 1,5 тысячи откровенных снимков его жертв. Суд принял решение назначить ему строгую меру наказания — педофил проведет 13 лет за решеткой.

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