РЖД запустит дополнительные поезда между Москвой и Петербургом на майские праздники

Дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны" начнут курсировать с 1 ноября. Фото: ОЖД

Дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны" начнут курсировать с 1 ноября. Фото: ОЖД

ОАО «РЖД» запустит дополнительные «Сапсаны» и «Ласточки», которые будут курсировать между Москвой и Петербургом в период майских праздников.

Соответствующее решение было принято из-за высокого спроса на поездки между этими двумя городами.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, запуск движения дополнительных поездов намечен на 1 мая. Продажа билетов на уже открыта.

Подробно с изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании перевозчика.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные.