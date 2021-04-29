В Петербурге 1 и 2 мая на кладбища пустят дополнительные автобусы

В Петербурге в дни первомайских православных праздников «Пассажиравтотранс» традиционно увеличит количество автобусов в сторону кладбищ.

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. Так, в Великую субботу и Пасхальное воскресенье для комфорта петербуржцев запустят 13 дополнительных автобусов.

Как сообщили пресс-служба компании, общественный транспорт будет соответствовать маршрутам № 90, 138, 195, 397, 398.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какой будет погода на Пасху в Петербурге. К выходным осадков в городе на Неве станет меньше.