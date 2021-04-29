В правительстве Ленобласти прокомментировали информацию о запросе на 100-процентное авансирование невыполненных работ

Федеральный Фонд защиты прав дольщиков якобы намерен получить сразу всю сумму, которая в областном бюджете распределена на ближайшие пять лет.

Вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин прокомментировал информацию о запросе на 100-процентное авансирование невыполненных работ. Об этом сегодня, 29 апреля, пишет Online47.

Согласно слухам, Федеральный фонд требует 100% аванс, то есть 8 миллиардов рублей. В противном случае достраивать проблемные объекты не собираются.

Москвин отметил, что власти региона уже выделили 3,6 миллиардов рублей для завершения проблемных домов, 2 миллиарда из них уже направлены в фонд авансом. Еще 2 миллиарда будут переведены до конца 2025 года. Вице-губернатор подчеркнул, что средства будут направляться в Фонд после отчета организации о потраченных средствах.

«Регион готов выделять средства по мере необходимости и не снимает с себя обязательств, но не готов держать мертвым грузом деньги на счетах федеральных структур»,

— заявил Москвин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщиками долгостроев Ленобласти чаще всего являются иногородние.