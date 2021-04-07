Дольщиками долгостроев Ленобласти чаще всего являются иногородние

Дольщиками долгостроев Ленобласти чаще всего являются иногородние
В регионе завершат все долгострои. Фото: pixabay.com

Местные власти вынуждены вкладываться в достройку жилья, в котором будут жить люди из Челябинска, Санкт-Петербурга и Сибири.

Главный прокурор Ленинградской области Борис Марков прокомментировал многочисленные вопросы обманутых дольщиков. Об этом пишет ЛенТВ24.

Он отметил, что из 20 тысяч человек, которые не могут дождаться получения ключей от новых квартир, только 10% — это жители региона. Остальные – это приезжие, которые вложили деньги в жилье в Ленобласти.

Марков заявил, что в 2020 году приняли решение о достройке или выплате компенсации по 54 объектам. На реализацию задуманного потратили около трех миллиардов рублей.

На данный момент в регионе проблемными объектами считаются 204 здания. Марков заверил, что идет слежка за всеми строящимися домами, чтобы различных инцидентов было как можно меньше. Прокурор также пояснил, что чаще всего объекты не достраиваются, так как оказываются коммерчески не успешными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году.

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