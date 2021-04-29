Писателя Стародубцева обвиняют в изнасиловании девочки

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит большой срок.

Писателя Дмитрий Стародубцева, которого обвиняли в насильственных действиях против несовершеннолетней, теперь подозревают еще в изнасиловании. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении писателя возбудили в октябре 2020 года, тогда ему грозило до 15 лет лишения свободы. Теперь выяснилось, что на насильственных действиях мужчина не остановился, поэтому было возбуждено еще одно дело. По предварительным данным, действия Стародубцева могли повлечь за собой тяжкий вред здоровью потерпевшей или заражение ее ВИЧ-инфекцией.

Напоминаем, что писатель якобы неоднократно насиловал одну и ту же девочку. Он совершал противозаконные действия в 2007 году. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гражданин Замбии изнасиловал петербурженку на проспекте Луначарского.