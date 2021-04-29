Гражданин Замбии изнасиловал петербурженку на проспекте Луначарского

Молодая петербурженка заявила в полицию на приезжего из Замбии, который изнасиловал ее в квартире в Выборгском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 10 утра в полицию позвонила 24-летняя девушка, работающая продавцом-кассиром в «ДНС». Она сообщила, что выпила в своей квартире с малознакомым мужчиной, после чего тот изнасиловал ее.

Это произошло в доме №70/1 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого — 28-летнего гражданина Замбии.

В отделе на него составили протокол о нарушении иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под суд пойдут двое налетчиков, ограбивших банки Петербурга на 15 млн рублей.