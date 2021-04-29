Разработчики «Спутника V» готовы судиться с бразильским регулятором

Разработчики &#171;Спутника V&#187; готовы судиться с бразильским регулятором
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Причиной для судебного иска стало признание о том, что никакого тестирования препарата в стране на самом деле не проводилось.

Разработчики «Спутника V» собираются судиться с бразильским национальным агентством санитарного надзора, о чем создатели российской вакцины сообщили в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что бразильский регулятор не проводил тестирование российского вакцины. Это, по мнению разработчиков, нанесло ущерб репутации «Спутника V». Напоминаем, что в начале недели в Бразилии заявили, что российская вакцина безопасна и эффективна. Ожидалось, что в стране в скором времени начнут использовать препарат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" бразилия коронавирус


 

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