В Петербург не пропустили более 20 тонн аргентинского сыра

В морском порту Петербурга не пропустили 23 тонны аргентинского сыра. В результате проверки выявили нарушения.
Сыр прибыл в Северную столицу из Буэнос-Айреса. В ходе контроля выяснилось, что дата выработки продукции в ветеринарном сертификате, не совпадает с информацией на маркировочных этикетках.
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, также сертификат был оформлен на два наименования сыра, а в партии было обнаружено только одно.
Движение поставки было приостановлено.
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