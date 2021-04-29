В Петербург не пропустили более 20 тонн аргентинского сыра

Сертификат был оформлен на два наименования сыра, а в партии было обнаружено только одно. Фото: Pixabay

Сертификат был оформлен на два наименования сыра, а в партии было обнаружено только одно. Фото: Pixabay

В морском порту Петербурга не пропустили 23 тонны аргентинского сыра. В результате проверки выявили нарушения.

Сыр прибыл в Северную столицу из Буэнос-Айреса. В ходе контроля выяснилось, что дата выработки продукции в ветеринарном сертификате, не совпадает с информацией на маркировочных этикетках.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, также сертификат был оформлен на два наименования сыра, а в партии было обнаружено только одно.

Движение поставки было приостановлено.

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