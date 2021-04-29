Nordwind открывает прямые рейсы из Петербурга в Каир с 4 мая

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Каир. Самолеты начнут летать с 4 мая.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю, по вторникам, на Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажирских мест. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.

Напомним, авиасообщение между Россией и египетскими курортами было приостановлено в 2015 году, когда произошел теракт на борту пассажирского лайнера. В крушении над Синайским полуостровом погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Петербурга в Тюмень.