Авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Петербурга в Тюмень

Utair откроет рейсы из Северной столицы в Тюмень. Самолеты авиакомпании начнут летать по указанному направлению с 1 мая.

Так, из Тюмени в город на Неве рейсы будут отправляться в 08:00 по местному времени по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, вечерние вылеты из Северной столицы — в 21:30 мск по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские авиакомпании смогут летать в 15 стран. Им выдали соответствующие допуски.