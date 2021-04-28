Авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Петербурга в Тюмень

Авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Петербурга в Тюмень
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Utair откроет рейсы из Северной столицы в Тюмень. Самолеты авиакомпании начнут летать по указанному направлению с 1 мая.

Так, из Тюмени в город на Неве рейсы будут отправляться в 08:00 по местному времени по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, вечерние вылеты из Северной столицы — в 21:30 мск по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские авиакомпании смогут летать в 15 стран. Им выдали соответствующие допуски.

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