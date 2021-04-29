Долгострой под Петербургом ввели в эксплуатацию спустя два года

Дольщики смогут спокойно заехать в свои квартиры. Фото: pixabay.com

Дольщики смогут спокойно заехать в свои квартиры. Фото: pixabay.com

Планировалось, что жилой комплекс будет готов в 2019 году.

Жилой комплекс «Гармония», расположенный в деревне Старая, наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Возведением жилого комплекса с 2016 года занималась компания «Акватрен». Застройщик надеялся справиться с работами к 2019 году, но в итоге не смог своевременно предоставить документы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.

Свои ключи от новых квартир ждали 1115 семей. Напоминаем, что власти Ленобласти помогают достраивать проблемные жилые комплексы – ЖК «Гармония» стал седьмым подобным объектом в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщиками долгостроев Ленобласти чаще всего являются иногородние.