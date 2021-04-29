Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть в Пасху без риска для здоровья

Важно следить за количеством потребления тех или иных продуктов.

В Роспотребнадзоре заявили, что на Пасху без вреда для здоровья стоит есть не больше трех яиц. При этом нельзя съедать больше четырех яиц в неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что яйца являются частью здорово рациона. В них содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, а также холин, лецитин и другие вещества.

При этом все равно важно следить за количеством съеденных яиц, иначе можно поправиться и получить некоторые проблемы со здоровьем. Много яиц не рекомендовано людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пасхальную ночь метро в Петербурге работать не будет.