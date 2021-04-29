В результате стрельбы в США погибли пять человек

В результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина в США произошла стрельба.

Погибли не менее человек, в том числе предполагаемый стрелок, сообщает телеканал Fox News. Известно также, что в результате происшествия погибли среди два заместителя шерифа округа, два гражданских лица.

Противостояние в Северной Каролине длилось более 13 часов, когда вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

Жителей, живущих неподалеку эвакуировали.

После трагедии флаги на месте происшествия, у офиса шерифа в округе, были приспущены, а местные жители несут к месту, где произошла стрельба, цветы и свечи в память о погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.