В Индии оценили роль помощи России в борьбе с коронавирусом

По последним данным, в Индии зафиксировано 18 376 524 случая заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

По последним данным, в Индии зафиксировано 18 376 524 случая заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

Президент Индийского национального культурного центра «Сита», руководитель ассоциации «Индийский бизнес-альянс» Самми Котвани заявил, что предоставленная Россией экстренная гуманитарная помощь Индии поможет стране победить коронавирус. Об этом сообщают РИА «Новости».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии, включает концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, а также 200 тысяч упаковок «Фавипиравира».

По последним данным, в Индии зафиксировано 18 376 524 случая заражения коронавирусом, выздоровело 15 086 878 пациентов, число смертельных исходов достигло 204 832.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.