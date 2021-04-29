В Петербурге увеличились выручки IT-компаний

Объем экспорта оценивается эксперта в 1,3 тысяч миллионов долларов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город собирается развивать инфраструктуру для создания высокотехнологичных производств. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «78» в программе «Петербург. Новый взгляд».

В городе на данный момент зарегистрировало 730 IT-компаний. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году они показали значительный рост. Так, их выручка увеличилась более чем на 20%. Значительный прирост показала фармацевтическая отрасль, объединяющая 74 компании. Ее оборот составил 740 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в 2020 году.

«Нужно создавать высокооплачиваемые рабочие места, развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы приходил инвестор»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал о падении доходов города из-за пандемии.