Глава Коми обматерил депутата и пригрозил физической расправой

Владимир Уйба эмоционально отреагировал на обвинения в трусости.

Глава Коми Владимир Уйба стал участником скандала после того, как обматерил депутата от КПРФ Олега Михайлова после выступления на заседании республиканского Госсовета. Об этом сам депутат написал в Telegram-канале «Новая республика».

Михайлов раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства в 2020 году. После этого глава Коми якобы подошел к депутату и начал ему угрожать физической расправой. Уйбе не понравилось, что его назвали трусом, поэтому он пообещал «урыть» депутата.

«Очевидно, что человек с такой лексикой, такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако, принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью»,

— заявил депутат.

Политик также добавил, что готов обратиться в правоохранительные органы. Наопминаем, что Владимир Уйба занял свой пост в сентябре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка ударила и обматерила полицейского за просьбу надеть маску.