Молодая жена Петросяна раскритиковала популярных блогеров

Татьяна Брухунова рассказала, какие блогеры ее раздражают больше всего. Фото: скриншот Instagram

Татьяна Брухунова рассказала, какие блогеры ее раздражают больше всего. Фото: скриншот Instagram

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предрекла исчезновение блогеров с миллионами подписчиков в Instagram.

Она опубликовала в соцсети новые фото, под которыми написала, какие блогеры ее раздражают больше всего. Она призналась, что это пользователи, которые «бесконечно ноют». Причем происходит это повсеместно. Она также выразила непонимание, откуда у молодых людей столько недовольства миром.

«Что за фишка новая — сливать свой негатив в Сеть на незнакомых людей?!» — написала супруга Петросяна.

Брухунова предположила, что эпоха «миллионников» уходит, уступая дорогу молодым и интересным талантам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Брухунова резко ответила хейтерам. Подписчикам показалось, что женщина слишком часто выкладывает рекламные посты, из-за чего ее упрекнули в алчности и продажности.