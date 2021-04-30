В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

У президента России Владимира Путина не запланировано публичных встреч в период с 4 по 7 мая, но это не означает, что он не будет работать. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на выходных по традиции Путин посетит пасхальное богослужение, но, где оно состоится в этот раз, будет известно позднее.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что график главы государства «постоянно рабочий».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные.