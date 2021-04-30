В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники
Начиная с 8-9-го чисел у Путина напряженный рабочий график. Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина не запланировано публичных встреч в период с 4 по 7 мая, но это не означает, что он не будет работать. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на выходных по традиции Путин посетит пасхальное богослужение, но, где оно состоится в этот раз, будет известно позднее.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что график главы государства «постоянно рабочий».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные.

владимир путин майские праздники пасха


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на ...
Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей
В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники
Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию общего режима
Птицефабрики Ленобласти полностью обеспечили регион свежими яйцами к Пасхе
Жителям Петербурга раздадут 11 тысяч бесплатных билетов на экскурсии в ...
«Курица с картошкой»: Асмус рассказала о скромной свадьбе с Харламовым
Союз писателей Петербурга обратился к Беглову с просьбой сохранить граффити ...