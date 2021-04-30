Утром на участке Богатырского проспекта парализовано движение из-за обрыва проводов

Утром на участке Богатырского проспекта парализовано движение из-за обрыва проводов
На участке дороги в Северной столице произошел транспортный коллапс. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром на Богатырском проспекте в Петербурге произошел обрыв проводов.

Транспортный коллапс случился в пятницу, 30 апреля, у дома №4 на Богатырском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на указанном участке оборвались троллейбусные провода.

Пользователи предупредили петербуржцев, что из-за технологического сбоя на участке дороги сформировалась пробка. Сразу несколько троллейбусов не могут проехать по маршруту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг проезд для трамваев оказался заблокирован из-за ДТП на проспекте Науки.

новости СПб обрыв проводов


 

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