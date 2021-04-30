Утром на участке Богатырского проспекта парализовано движение из-за обрыва проводов

Сегодня утром на Богатырском проспекте в Петербурге произошел обрыв проводов.
Транспортный коллапс случился в пятницу, 30 апреля, у дома №4 на Богатырском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на указанном участке оборвались троллейбусные провода.
Пользователи предупредили петербуржцев, что из-за технологического сбоя на участке дороги сформировалась пробка. Сразу несколько троллейбусов не могут проехать по маршруту.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг проезд для трамваев оказался заблокирован из-за ДТП на проспекте Науки.