Приставы описали имущество порта «Бронка» по иску Генпрокуратуры

К хозяинам порта «Бронка» прибыли приставы для описи имущества, сообщает «Фонтанка».

Порт имеют семьи отставных генералов ФСБ и ФСО. Иск на конфискацию имущества подала в суд Генпрокуратура. Делом займётся судья, которая ранее занималась делом Захарченко. Его имущество тоже изъяли.

Хозяев «Бронки» обвиняют в коррупци. Стоимость господрядов оценивают на 33 млрд рублей. На эту сумму арестовали имущество семей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте. Изначально жильё для Верховного суда хотели разместить на Свердловской набережной. Место решили изменить после решения сделать там парк. Здания суда и департамент возведут на Смольной набережной, а жилье около «Охтинской» гостиницы, так как на набережной не хватило места.