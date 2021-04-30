В пятницу утром петербуржцы стоят в 4-балльных пробках

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля . Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:10 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов, спустя час пробки вырастут до 5 баллов.

Так, красным отмечены участки в Центральном районе, Адмиралтейском районе, на Большом проспекте П.С. и Троицком мосту.

Движение транспорта запрещено в районе Дворцовой набережной и Невского проспекта от метро Адмиралтейская до 12:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге потеплеет до +10 и пойдет дождь. Осадки настигнут Петербург только во второй половине дня и будут небольшими.