Петербургский «Пассажиравтотранс» поставил в ЛНР партию автобусов

Петербургский &#171;Пассажиравтотранс&#187; поставил в ЛНР партию автобусов
В Алчевск приехали 14 "гармошек". Их сняли с рейсов в 2020 году, в начале коронавируса. Фото: скрин "Питертранспорт"

В Алчевск прибыла партия автобусов из Северной столицы: петербургский «Пассажиравтотранс» отправил автомобили неделю назад в рамках гуманитарной помощи ЛНР

О проделанной работе отчитались в паблике «Питертранспорт» во «ВКонтакте». «В Алчевске троллейбусам по 30 лет, Сейчас в основном немолодые ПАЗы и ГАЗели, забитые до отказа, когда везут на смену людей. Питеру респект, услышали людей!» — комментирует один из пользователей.

В Алчевск приехали 14 «гармошек». Их сняли с рейсов в 2020 году, в начале коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы описали имущество порта «Бронка» по иску Генпрокуратуры. Порт имеют семьи отставных генералов ФСБ и ФСО. Иск на конфискацию имущества подала в суд Генпрокуратура. Делом займётся судья, которая ранее занималась делом Захарченко. Его имущество тоже изъяли.

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