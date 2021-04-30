В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак

В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
Полиция Нью-Йорка отказалась от роботов-собак. Фото: Pixabay

В Нью-Йорке полиция отказалась от использования собакоподобных роботов Digidog фирмы Boston Dynamics. Полиция расторгла контракт с фирмой, сообщает «Би-би-си».

Указывалось в качестве причины на негативную реакцию общества как раз тогда, когда деятельность полиции была под пристальным вниманием.

Напомним, для задержания преступника, который был вооружен, сотрудники полиции США прибегли к помощи «киберсобаки» Spot.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи из Америки смогли создать новую модель роботов. Для этого они воспользовались стволовыми клетками лягушек. Научную работу создали сотрудники университетов Вермонта и Тафтса. В ходе специального исследования полученные Ксеноботы 2.0 показали усовершенствованные способности.

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