Пьяный петербуржец получил удар ножом в живот от прохожего-кавказца ночью в парке

В Красносельском районе Петербурга мужчина получил удар ножом в живот от неизвестного. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля. Поздним вечером в больницу обратился 31-летний житель Выборга. У пьяного мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением желудочного пузыря.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший рассказал, что неизвестный вонзил в него нож в парке у дома №7 по улице Пионерстроя. На вид злоумышленнику 30 лет, кавказский тип лица, одет был во все черное.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на мать.