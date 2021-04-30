Петербуржец надругался над 13-летней дочерью сожительницы

Петербуржец надругался над 13-летней дочерью сожительницы
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга местный житель надругался над дочерью сожительницы. Мужчины разыскивают.

В четверг, 29 апреля, в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что в период с февраля 2020 года по март 2021 в одном из домов по улице Пионерстроя ее бывший 43-летний сожитель совершал насильственные действия сексуального характера отношении ее 13-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полицейские начали розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой бомж изнасиловал школьницу в заброшенном доме на Пулковском шоссе.

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