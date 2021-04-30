Молодой бомж изнасиловал школьницу в заброшенном доме на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга молодой человек без определенного места жительства изнасиловал школьницу. Подозреваемый в преступлении задержан.

Преступный инцидент произошел 28 апреля. На следующий день в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина с заявление о том, что 21-летний бомж совершил половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница отметила, что преступный инцидент произошел в период с 00:15 до 01:00 в заброшенном доме на Пулковскому шоссе и в доме по Среднерогатской улице.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Молодого человека задержали ночью на улице Ленсовета. Возбуждено уголовное дело.

Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гражданин Замбии изнасиловал петербурженку на проспекте Луначарского.