Молодой бомж изнасиловал школьницу в заброшенном доме на Пулковском шоссе

Молодой бомж изнасиловал школьницу в заброшенном доме на Пулковском шоссе
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга молодой человек без определенного места жительства изнасиловал школьницу. Подозреваемый в преступлении задержан.

Преступный инцидент произошел 28 апреля. На следующий день в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина с заявление о том, что 21-летний бомж совершил половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница отметила, что преступный инцидент произошел в период с 00:15 до 01:00 в заброшенном доме на Пулковскому шоссе и в доме по Среднерогатской улице.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Молодого человека задержали ночью на улице Ленсовета. Возбуждено уголовное дело.

Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гражданин Замбии изнасиловал петербурженку на проспекте Луначарского.

новости СПб полиция развратные действия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон
Петербуржец надругался над 13-летней дочерью сожительницы
Льготы и доплаты: что изменится в жизни петербуржцев с 1 мая
Молодой бомж изнасиловал школьницу в заброшенном доме на Пулковском шоссе
Задержаны зачинщики драки в магазине на Туристской
Неизвестный ограбил воспитательницу детского сада на 100 тысяч рублей
Пьяный петербуржец получил удар ножом в живот от прохожего-кавказца ночью в парке
В Петербурге мошенники вытянули из пенсионеров 5 млн рублей