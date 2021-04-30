Утром 30 апреля петербуржцы попали в пробку из-за репетиции парада

Петербуржцы жалуются на пробки. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы жалуются на пробки. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром петербуржцы попали в пробку из-за репетиции Парада Победы, который пройдет на Дворцовой площади 9 мая. К 10 часам утра заторы оцениваются в шесть баллов.

Особенно трудно утром в пятницу, 30 апреля, пришлось водителям на окраинах города и на Кольцевой автодороге. Движение на участках трасс замедлилось из-за военной техники, которая отправилась на репетицию парада Победы в центр города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самые крупные заторы образовались на внешней стороне КАД, от Мурманского до Колтушского шоссе и от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

«На кольцо не заехать», — написал пользователь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, репетиция парада с привлечением техники и авиации запланирована сегодня на 10:00. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральная репетиция — 7 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение транспорта запрещено в районе Дворцовой набережной и Невского проспекта от метро Адмиралтейская до 12:30.