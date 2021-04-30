Владелец пивного бизнеса выплатил 240 тысяч рублей административных штрафов до приезда эвакуатора

Владелец пивного бизнеса выплатил 240 тысяч рублей административных штрафов до приезда эвакуатора
Машину решили конфисковать за неуплату, однако во время эвакуации неожиданно нашёлся хозяин иномарки и остановил их. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились от предпринимателя погашения 22 штрафов за незаконную рекламу пивных магазинов.

В Кировский РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу поступили документы из Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга. В отношении 33-летнего бизнесмена было возбуждено 22 взыскания на 240 тысяч рублей. Накопил он их за полгода.

Мужчина размещал вывески с алкогольной продукцией, указывал на них свой логотип. Он ни разу не пришёл в суд. Все решения были вынесены без его присутствия.

У должника истек срок погашения штрафов. Тогда приставы узнали о том, что у бизнесмена есть автомобиль Mercedes-Benz. Машину решили конфисковать за неуплату, однако во время эвакуации неожиданно нашёлся хозяин иномарки и остановил их.

Петербуржец сразу же при них оплатил все штрафы и даже исполнительский сбор. Всего за аналогичные действия с бизнесмена взяли 3 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гиды не поделили крышу. Один выстрелил в другого.

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