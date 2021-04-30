Владелец пивного бизнеса выплатил 240 тысяч рублей административных штрафов до приезда эвакуатора

Машину решили конфисковать за неуплату, однако во время эвакуации неожиданно нашёлся хозяин иномарки и остановил их. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Машину решили конфисковать за неуплату, однако во время эвакуации неожиданно нашёлся хозяин иномарки и остановил их. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились от предпринимателя погашения 22 штрафов за незаконную рекламу пивных магазинов.

В Кировский РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу поступили документы из Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга. В отношении 33-летнего бизнесмена было возбуждено 22 взыскания на 240 тысяч рублей. Накопил он их за полгода.

Мужчина размещал вывески с алкогольной продукцией, указывал на них свой логотип. Он ни разу не пришёл в суд. Все решения были вынесены без его присутствия.

У должника истек срок погашения штрафов. Тогда приставы узнали о том, что у бизнесмена есть автомобиль Mercedes-Benz. Машину решили конфисковать за неуплату, однако во время эвакуации неожиданно нашёлся хозяин иномарки и остановил их.

Петербуржец сразу же при них оплатил все штрафы и даже исполнительский сбор. Всего за аналогичные действия с бизнесмена взяли 3 миллиона рублей.

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